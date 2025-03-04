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Haberler A Milli Futbol Takımı A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacak

A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacak

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 19:44 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 20:11
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A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacak

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu hazırlık maçlarının ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Meksika ile karşılaşacak.

Karşılaşma, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. 50.500 koltuk kapasiteli bu stadyum, daha önce Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarına ev sahipliği yapıyordu. Ancak bu maç, Kenan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ilk millî futbol maçı olma özelliğine de sahip.

Bu müsabaka, Türkiye ile Meksika arasındaki A Millî düzeydeki ilk karşılaşma olacak ve her iki takım için de 2026 Dünya Kupası'na hazırlık adına önemli bir test niteliği taşıyor.

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