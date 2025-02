Orkun Kökçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 19 Şubat Çarşamba günü oynanan rövanş karşılaşmaları ile sona erdi.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

KEREM SESSİZLİĞİNİ DEVLER LİGİ'NDE BOZDU

Eşleşmenin rövanş maçında gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açtı ve takımını 1-0 öne geçirirken 16 maçlık gol sessizliğini bozdu.

Kerem'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydettiği karşılaşmada Monaco, dakika 81'de 3-2 öne geçmeyi başardı.

ORKUN KÖKÇÜ SAHNEDE

84. dakikada kaydettiği gol ile maçta skoru 3-3 yapan Orkun Kökçü, eşleşmenin skorunu 4-3'e getirerek fişi çekti.

Mücadelenin ardından "maçın adamı" ödülünü alan Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de haftanın 11'ine seçildi.

Introducing your Team of the Week! ✨@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/Cn5GdBQ2ji