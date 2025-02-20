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Haberler A Milli Futbol Takımı Orkun Kökçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

Orkun Kökçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

Benfica'da forma giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 19:24
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Orkun Kökçü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 19 Şubat Çarşamba günü oynanan rövanş karşılaşmaları ile sona erdi.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

KEREM SESSİZLİĞİNİ DEVLER LİGİ'NDE BOZDU

Eşleşmenin rövanş maçında gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açtı ve takımını 1-0 öne geçirirken 16 maçlık gol sessizliğini bozdu.

Kerem'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydettiği karşılaşmada Monaco, dakika 81'de 3-2 öne geçmeyi başardı.

ORKUN KÖKÇÜ SAHNEDE

84. dakikada kaydettiği gol ile maçta skoru 3-3 yapan Orkun Kökçü, eşleşmenin skorunu 4-3'e getirerek fişi çekti.

Mücadelenin ardından "maçın adamı" ödülünü alan Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de haftanın 11'ine seçildi.

Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

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