Benfica 3-3 Monaco | MAÇ SONUCU-ÖZET (Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahnede)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Benfica, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Monaco ile karşı karşıya geldi. 3-3 sonuçlanan mücadeleye Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu.

AÇILIŞ KEREM POTTER'DAN!

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 16 maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırdı. Kerem, Benfica'nın Monaco'ya karşı oynadığı kritik rövanş maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydeden Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O GOL

MONACO ÖNE GEÇTİ

Monaco, dakika 32'de Takumi Minamino ve dakika 51'de Eliesse Ben Seghir'in kaydettiği goller ile skoru 2-1 yaptı.

BENFICA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Vangelis Pavlidis'nin dakika 76'da attığı penaltı golü ile Benfica, maçın skorunu 2-2, eşleşmenin skorunu 3-2 yaptı.

MONACO ILENIKHENA İLE DİRENDİ

81. dakikada Monaco, Ilenikhena'nın golü ile tekrardan öne geçti ve eşleşmede eşitliği sağladı.

ORKUN FİŞİ ÇEKTİ

84. dakikada Orkun Kökçü, kaydettiği şık gol ile eşleşmede durumu 4-3 yaptı ve Benfica, 3-3 sonlanan rövanş maçında tur biletini kapan taraf oldu.

İŞTE O GOL

#UCL | Şampiyonlar Ligi'nde bizim çocukların gecesi! Bu kez Orkun Kökçü sahnede! Benfica, Orkun'un golüyle turun kapsını aralıyor!⚽️ pic.twitter.com/B7OrqVlOT2 — TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025

MAÇIN ADAMI: ORKUN KÖKÇÜ

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Benfica ile Monaco arasında oynanan rövanş mücadelesinde maçın adamı seçildi.