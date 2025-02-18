Benfica 3-3 Monaco | MAÇ SONUCU-ÖZET (Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahnede)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Benfica, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Monaco ile karşı karşıya geldi. 3-3 sonuçlanan mücadeleye Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu.
AÇILIŞ KEREM POTTER'DAN!
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 16 maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırdı. Kerem, Benfica'nın Monaco'ya karşı oynadığı kritik rövanş maçında takımının ilk golünü kaydetti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydeden Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O GOL
#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025
MONACO ÖNE GEÇTİ
Monaco, dakika 32'de Takumi Minamino ve dakika 51'de Eliesse Ben Seghir'in kaydettiği goller ile skoru 2-1 yaptı.
BENFICA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Vangelis Pavlidis'nin dakika 76'da attığı penaltı golü ile Benfica, maçın skorunu 2-2, eşleşmenin skorunu 3-2 yaptı.
MONACO ILENIKHENA İLE DİRENDİ
81. dakikada Monaco, Ilenikhena'nın golü ile tekrardan öne geçti ve eşleşmede eşitliği sağladı.
ORKUN FİŞİ ÇEKTİ
84. dakikada Orkun Kökçü, kaydettiği şık gol ile eşleşmede durumu 4-3 yaptı ve Benfica, 3-3 sonlanan rövanş maçında tur biletini kapan taraf oldu.
İŞTE O GOL
#UCL | Şampiyonlar Ligi'nde bizim çocukların gecesi! Bu kez Orkun Kökçü sahnede! Benfica, Orkun'un golüyle turun kapsını aralıyor!⚽️ pic.twitter.com/B7OrqVlOT2— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025
MAÇIN ADAMI: ORKUN KÖKÇÜ
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Benfica ile Monaco arasında oynanan rövanş mücadelesinde maçın adamı seçildi.