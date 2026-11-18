Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SERDAL ADALI KONUŞUYOR | CANLI

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TRANSFER HAKKINDA...

"Geçtiğimiz hafta hoca ve Önder Özen ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. İlk toplantı değil bu, biz 15 günde bir 3 haftada bir bir araya geliyoruz. Transfer çalışmalarının üzerinden geçiyoruz sürekli. Geçtiğimiz hafta da hocanın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini gözden geçirdik. Transferin belirli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Geçen devre arasında bir takım yenilikler yaptık. Devre arası transferleri çok zor transferlerdir, pahalı transferlerdir ve yerine oturması birazcık da şansa bağlı. Çok fazla eksiğimiz yok. Yaz döneminde yetiştiremediğimiz transfer oldu. Onları tamamlayacağız. Demin de söyledim, bizde senenin 10 ayı transfer ekibi devamlı şekilde çalışıyor. Yılbaşına 35 gün daha var. İsimlerin kesinleştiği bir tablo elimize geçer gelecek hafta. O zaman daha net konuşuruz.

Şu anda şu bölgede oyuncumuz eksik diyebileceğimiz bir durum yok. Şimdi yapmaya çalıştığımız, bu takımı güçlendirmeye çalışmak."

"GİDER, ALIR VE GELİRİZ"

"Bugüne kadar 32-33 futbolcu değiştirmişiz. Türkiye'de yok böyle bir durum, Avrupa'da da nadirdir. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20'ye yakın yeni futbolcu getirmek ve zirveye oynamak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilere cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeterki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz."

"ITALIANO KALMAK İSTİYOR"

"Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi; Beşiktaş da hocayı sevdi."