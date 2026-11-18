Galatasaray'dan Carlos Cuesta için flaş karar! Geri döndü ama...
Galatasaray'da kiralıktan geri dönen Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı camiada Kolombiyalı futbolcu için alınan o karar, gündeme oturdu. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 09:46
Galatasaray, milli aranın ardından ise Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
Okan Buruk'un öğrencileri rakibini mağlup ederek zirvede hata yapmak istemiyor.
Galatasaray'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça flaş gelişmeler söz konusu.
Cimbom'da Brezilya'nın Vasco da Gama takımında oynayan Carlos Cuesta kiralıktan geri döndü.
Ancak sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperi kadrosunda düşünmüyor.
Sakatlıktan dönüşü sezon sonuna denk geldiği için tedavisi Galatasaray tarafından gerçekleştirilecek.
Yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan gönderilecek.
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