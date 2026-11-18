Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun 4. haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

GALATASARAY-LEGIA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova arasındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-LEGIA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Legia Varşova karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç Günü ▪️ @basketballcl Normal Sezon 4. Hafta Galatasaray MCT Technic X Legia Varşova Hava Atışı 20.00 ▪️ TRT Spor Sinan Erdem Spor Salonu 📌 🎟️🦁 #YeriniAl #AslanGibiSavaş 🔗 https://t.co/FNBHgvhxRe https://t.co/njv9z72x9U November 18, 2026

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova karşılaşması TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-LEGIA VARŞOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi taraftarı önünde Polonya temsilcisini ağırlayacak.

GALATASARAY VE LEGIA VARŞOVA'DA SON DURUM

Galatasaray MCT Technic, son maçında deplasmanda Biotekno Körfez Basket'e 82-81 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Aleksej Nikolic, 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Legia Varşova ise son karşılaşmasında sahasında Wilki Szczecin'e 85-78 yenildi. İki takım da bu karşılaşmada galibiyet alarak moral kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY-LEGIA VARŞOVA MAÇI CANLI TAKİP

TRT Spor canlı yayın: https://www.trtspor.com.tr/

GALATASARAY SON MAÇINDA KAYBETTİ

Galatasaray MCT Technic, son karşılaşmasında deplasmanda Biotekno Körfez Basket ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, parkeden 82-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Aleksej Nikolic, kaydettiği 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Legia Varşova ise son maçında kendi sahasında Wilki Szczecin'i konuk etti. Polonya temsilcisi, mücadeleyi 85-78 kaybederek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ ALİAĞA PETKİM SPOR

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Legia Varşova karşılaşmasının ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim Spor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Aliağa Petkim Spor'u konuk edecek.