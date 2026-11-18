Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi büyük şok!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli endişelendiriyor. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026 13:16
Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile karşılaştığı maç öncesi sakatlık yaşadı.
Macar yıldız, karşılaşma öncesindeki ısınma sırasında, sprint yaparken arka adalesinde problem yaşadı.
Futbolcunun sakatlığının derecesi ve sahalara dönüş süresiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Cimbom'da sakatlık yaşayan bir diğer isim A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır oldu.
Tecrübeli file bekçisinin 12 Kasım'daki Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hissetti. MR incelemesinde hafif gerilme tespit edildi.
Fransa maçı kadrosundan çıkarılan Uğurcan'ın Cimbom'un Samsunspor ile karşılaşacağı mücadelede de görev alması beklenmiyor.
Davinson Sanchez, Şili-Kolombiya hazırlık maçının 24. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.
Kolombiyalı yıldız, maçın henüz 4. dakikasında topu uzaklaştırmaya çalışırken Şilili Dario Osorio'nun müdahalesiyle ayak bileğine darbe aldı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden Galatasaraylı savunmacı, ağrılarının sürmesi üzerine 25. dakikada kenara geldi. Mücadelenin ardından konuşan Sanchez, "Sadece tedbir amaçlı oyundan çıktım" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında Aleksey Batrakov, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
Genç yetenek, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sekerek saha kenarına gelen oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.
Cimbom'da takımın diğer önemli yıldızları; Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun da sakatlıkları bulunuyor.
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