UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü ilk 8'e diken, Trendyol Süper Lig'de ise zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta transfer konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

CERNY, POKU, RASHICA...

Vaclav Cerny, Ernest Poku ve Milot Rashica üçlüsünden yeterli verimi alamayan Dolmabahçe ekibi, bu üç oyuncu ile ilgili nihai kararını vermek üzere. Sabah'ta yer alan habere göre ilk olarak Rashica ile yollarını ayıracak. Poku'nun opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, Cerny için de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GÖZLER DIALLO'DA

Siyah-beyazlı yönetim, Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Amad Diallo'yu takip altında tutuluyor. Kara Kartal'ın Belçika ve Portekiz'den de adayları bulunduğu ancak İngiltere'den gelecek habere göre hareket edeceği belirtiliyor.

KARİYERİ, SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ...

24 yaşındaki Fildişi Sahilli Amad Diallo, 2023'te transfer olduğu Manchester United'ta 105 maçta 16 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun, İngiliz temsilcisiyle olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre Amad Diallo'nun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.