Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku şoku! Eski takımına dönmek istiyor
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ile ilgili yaşanan o gelişme gündeme bomba gibi düştü. Belçika basını, tecrübeli santrforun eski takımına dönmek istediğini öne sürerken iddialarından odağındaki o kulüpten de dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 09:45
Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Anderlecht Sportif Direktörü Antoine Sibierski'den konuya ilişkin oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sibierski, o sözlerle yıldız futbolcuya adeta doğrudan bir transfer çağrısı gönderdi.
Belçika ekibinin sportif direktörü, oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak "Lukaku yakın dönemde dönecekse bunu açık şekilde söylemeli" ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Lukaku, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yaptı.
33 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu maçlarda toplam 630 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı üretti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma, Napoli formalarını terletti.
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