Yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Lukaku, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yaptı.

33 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu maçlarda toplam 630 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı üretti.