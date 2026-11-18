Beşiktaş Fuzul-Real Madrid basketbol maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 12. hafta karşılaşmasında İspanya'nın güçlü temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Son olarak deplasmanda LDLC ASVEL'i 95-91 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, taraftarı önünde de kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Avrupa basketbolunun önemli takımlarından Real Madrid karşısında oynanacak mücadele büyük heyecana sahne olacak. Peki, Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takip detayları...

BEŞİKTAŞ-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Real Madrid arasındaki THY EuroLeague 12. hafta mücadelesi 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINDA NE YAPTI?

Siyah-beyazlı ekip, EuroLeague'deki son karşılaşmasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleden 95-91 galip ayrılarak önemli bir başarı elde etti. Bu galibiyetin ardından Real Madrid karşısına çıkacak olan siyah-beyazlılar, kendi sahasında da kazanarak Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. İspanya ekibi ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🏆 EuroLeague 🆚 Real Madrid 🕗 20.00 📍 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 📺 S Sport https://t.co/0LYghADjSR — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol) November 18, 2026

BEŞİKTAŞ-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

Beşiktaş-Real Madrid mücadelesinin skorunu, çeyrek sonuçlarını ve maçın önemli anlarını Beşiktaş'ın resmî maç merkezi ve EuroLeague'in internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

EuroLeague'de maç günü. 🔥 🆚 Real Madrid ⏰ 20.00 🦅 #HearWeAre https://t.co/7Zru15W5U9 — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol) November 17, 2026

🔥 ¡A POR EL TRIUNFO! 🔥 https://t.co/ddQyPsZCfp — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 18, 2026