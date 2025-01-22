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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb | MAÇ SONUCU - ÖZET

Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 01:00
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Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 16 puana yükseldi. Dinamo Zagreb, 8 puanda kaldı ve play-off şansını son haftaya bıraktı.

Arsenal, Devler Ligi'nin son haftasında Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb, gelecek hafta sahasında Milan'ı konuk edecek.

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