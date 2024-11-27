PSV 3-2 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk Hollanda'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandı.

PSV'nin gollerini 87 ile 90. dakikalarda Malik Tillman ve 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti.

Ukrayna ekibinin 2 golünü ise 8 Danylo Sikan ve 37. dakikada Oleksandr Zubkov attı.

Bu mücadele sonrasında Hollanda temsilcisi 8 puana yükselirken, Shaktar ise 4 puanda kaldı.

Ayrıca karşılaşmada Ukrayna ekibinde Pedrinho 69. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.