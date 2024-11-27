  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV 3-2 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

PSV 3-2 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk Hollanda'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 01:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSV 3-2 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk Hollanda'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandı.

PSV'nin gollerini 87 ile 90. dakikalarda Malik Tillman ve 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti.

Ukrayna ekibinin 2 golünü ise 8 Danylo Sikan ve 37. dakikada Oleksandr Zubkov attı.

Bu mücadele sonrasında Hollanda temsilcisi 8 puana yükselirken, Shaktar ise 4 puanda kaldı.

Ayrıca karşılaşmada Ukrayna ekibinde Pedrinho 69. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Buruk'tan dikkat çeken Ziyech sözleri!
Reklam - Halkbank
DİĞER
Salı akşamının galibi “Bir Gece Masalı” oldu! Ava giden avlandı! Mahir Selim’i kendi tuzağına düşürdü!
Başkan Erdoğan'dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop'u bilen ama Neşet Ertaş'a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Hacıosmanoğlu'ndan istifa yanıtı
Fransız golcü F.Bahçe'ye teklif edildi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV'den muhteşem geri dönüş! PSV'den muhteşem geri dönüş! 01:09
Benfica son dakikalarda kazandı! Benfica son dakikalarda kazandı! 01:08
Kenan'lı Juve, A. Villa ile yenişemedi! Kenan'lı Juve, A. Villa ile yenişemedi! 01:05
R.Madrid Anfield'da tepetaklak! R.Madrid Anfield'da tepetaklak! 01:02
Celtic 1 puana razı! Celtic 1 puana razı! 00:57
Lille Mukau'nun golleriyle kazandı! Lille Mukau'nun golleriyle kazandı! 00:57
Daha Eski
Dortmund deplasmanda kazandı Dortmund deplasmanda kazandı 00:54
F.Bahçe set vermeden kazandı! F.Bahçe set vermeden kazandı! 00:15
G.Saray'a Hollanda'da görkemli karşılama! G.Saray'a Hollanda'da görkemli karşılama! 23:59
Trabzonsporlu taraftarlara Bosna'da saldırı! Trabzonsporlu taraftarlara Bosna'da saldırı! 23:47
Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası 23:32
Kızılyıldız'dan farklı siftah! Kızılyıldız'dan farklı siftah! 22:55