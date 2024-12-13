2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? | Dünya Kupası kurası canlı yayın

2026 FIFA Dünya Dünya Kupası Elemeleri kura çekiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. 54 ülkenin yer alacağı kurada, dünya sıralamaları baz alınarak çekim yapılacak. Grup aşamasının belli olacağı kura çekimi, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Turnuva için geri sayım devam ederken, kura çekiminde Türkiye'den TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay bulunacak. Muhtemel rakiplerin belli olduğu kura öncesi, hangi ülkelerin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkeze yapılaca kura çekimi TV 8,5, Exxen, FIFA+ web sitesi ve uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLE

DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

FIFA tarafından açıklanan kura çekimine göre, Dünya Kupası Elemeleri kura çekiminde 54 takım yer alacak. 12 eleme grubuna yerleştirilecek bu takımlardan 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı gruplarda mücadele edecek.

1. torbadan başlanılacak kura çekimi, 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilerek devam edilecek. Takımlar, alfabetik olarak gruplara yerleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak olan Türkiye'nin 4'lü grupta yer alacağı açıklandı. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak olan Türkiye'nin rakipleri ise kura çekiminden sonra belli olacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

AVRUPA'DAN 16 TAKIM KATILACAK

2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. Toplam 48 takımın yer alacağı organizasyona eleme gruplarını lider bitiren 12 takım direkt katılım hakkı kazanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları gruplara göre farklı tarihlerde oynanacak. 5 takımlı gruplar mart ayında oynarken, 4 takımlı gruplar ise eylülde turnuvaya başlayacak. Tüm gruplar 2025 yılının kasım ayında sona erecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği FIFA dünya kupası 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Azteca Stadı'nda başlayacak. Toplam 48 takımın mücadele edeceği turnuvada, 12 grup yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 19 Temmuz 2026 yılında ABD'nin 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadyumu'nda oynanacak.