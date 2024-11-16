A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Hep birlikte başarmak istiyoruz!

A Milli Takım Kayseri'de UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlıyor.

Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Muazzam bir atmosfer var. Hepimiz çok mutluyuz burada olduğumuz için. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz ama biz elimizden geleni, daha fazlasını yapacağız. İstediğimiz sonucu alarak hep birlikte mutlu olmak ve başarılı olmak istiyoruz. Bu duyguları yaşamak istiyoruz."

"FİNAL MAÇI GİBİ"

"Gerçekten çok önemli bir atmosfer var takımın etrafında. Çok güzel sevgi yağmuru hissediyoruz. Bunları hissetmek bizi mutlu ediyor. Böyle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu maç final gibi bizim için. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu coşkuyu yaşamak ve hedefimize yürümek istiyoruz."

SAKATLIKLARIN SON DURUMU

"Birçok sakatlık zaten milli takım öncesi yaşandı. Bunlar bizi üzüyor. Kenan'ın cezalı olması, Ahmed'in sakat olması, Deniz bizimle sakatlandı, hepimiz bunlara üzülüyoruz. Ama eksikleriniz kadar daha güçlü olmanız gerekiyor. Biz zaten güçlüyüz, hedeflerimiz doğrultusunda bu şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.