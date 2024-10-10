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Haberler A Milli Futbol Takımı

Montella'dan Arda Güler açıklaması! "Real Madrid süreci..."

Son dakika spor haberleri: A Milli Takımızda Vincenzo Montella Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 18:39
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Montella'dan Arda Güler açıklaması! "Real Madrid süreci..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: EKİM AYINDAN ÜMİTLİYİM

Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum.

"ARDA GÜLER'İN GELECEĞİNE BİZ KARAR VEREMEYİZ"

Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor.

Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum.

Yarın (11 Ekim) 21.45'te oynayacağız ve akabinde bir maçımız daha var. 7 saat uçak yolculuğumuz var. Değişiklikler olabilir. Bir dahaki maçta da koruyacak şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız.

Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz.

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