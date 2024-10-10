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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sahasında Karadağ'ı konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Liderliği sürdürmek isteyen milli takım galip gelerek puanını 7'ye çıkarmak istiyor. İşte Montella'nın Karadağ maçı muhtemel 11'i.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:23
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A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk edecek.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçı 4 puanla geçen Ay-yıldızlılar, +2 averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip Galler ise +1 averajla ikinci sırada.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Milli takımın rakibi Karadağ ise grubun puansız tek takımı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, Karadağ ile İzlanda maçlarını kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

KARADAĞ İLE 5'İNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ'a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. 2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ KADRODA, AHMED KUTUCU 4 YIL SONRA DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, ilk kez aday kadroya dahil edildi. Milli takım tercihini Türkiye'den yanan kullanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takıma davet edildi. Öte yandan Eyüpspor ile iyi bir sezon başlangıcı yapan Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından milli takıma döndü. Son olarak 2020 yılında Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynanan maçın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Ahmed, 4 yılık ara sonrasında milli takımda yer buldu.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

MERT GÜNOK VE İSMAİL YÜKSEK KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un yerine bu sezon Eyüpspor'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer, milli takım kafilesine dahil edildi.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı konuk edeceği karşılaşmada Mert Günok'un yokluğunda Uğurcan Çakır eldivenleri devralacak.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nun oluşturması beklenirken, orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisi şans bulabilir.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kerem Aktürkooğlu'nun forması giymesi büyük olasılık.

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.

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