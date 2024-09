A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ımızın 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile yapacağı maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve Okay Yokuşlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"13 MAÇTA 2 KERE YENEBİLDİĞİMİZ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. İzlanda tarihsel olarak baktığımızda da zorlu bir rakip. 13 kez karşı karşıya gelip sadece 2 galibiyet alabildiğimiz bir takımla oynayacağız. Son galibiyetimiz de 9 yıl önce.

"GÖZE BATAN BİR OYUNCU YOK"

Montella, "İzlanda'da özel önlem alacağınız bir oyuncu var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz. Bazı bireysel oyuncular olsa da çok fazla göze batan bireysel oyuncular yok. Takım oyununa yatkınlar. O yüzden isim vermeyeceğim.

"BARIŞ ALPER YILMAZ VE ARDA GÜLER..."

Barış Alper Yılmaz muazzam bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisi hakkında bilgi almak için beni aradı. Bu maçta aramızda olamayacak elbette. Arda Güler ise son maçta bir darbe aldı ve sekerek yürüyordu. Bizimle antrenmana çıkmasa bile bir değerlendirme süremiz var. Kendisiyle de konuşarak durumunu netleştireceğiz.

"3 HAFTA DİNLENMELERİ GEREKİYOR"

Bir sezonda 50-60 maç oynayan futbolcular için 3 hafta dinlenme süresi verilmeli. Yeni sezonda ritim yakalamaları için de 35-40 güne ihtiyaçları var. Galler karşısında bir fark hissedildi. İzlanda'nın da fiziksel olarak biraz daha önde olacağını düşünüyorum.

"BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR"

Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerde birlikte olmamız gerekiyor.

OKAY YOKUŞLU: 3 PUANI ALACAĞIZ

Montella ile birlikte toplantıda yer alan Okay Yokuşlu ise şunları söyledi: Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart ama bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapacağız ve 3 puanı alacağız.

OKAY YOKUŞLU: İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR NORMAL

Çok kaliteli bir jenerasyon var. Hocamız da aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz. Güzel bir turnuvanın ardından bu duyguların pekiştiğini söyleyebilirim. Tabii ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Takım içindeki arkadaşlık, bütünlük dışarıya da yansıyordur. Bu grubun bir parçası olmaktan çok mutluyum.