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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızın İzlanda ile oynayacağı maçların detayları belli oldu. Türkiye’nin grubunda Galler, İzlanda, Karadağ gibi önemli takımlar bulunurken Galler'in ardından İzlanda ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar, son maçını ise Karadağ ile yapacak. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:30
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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı Galler deplasmanında yapan ve golsüz beraberlikle Galler'den ayılan Bizim Çocuklar, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu dolayısıyla bu maçı Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacak. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler 0-0 Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

MİLLİ MAÇ ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takım'ımızın, Eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.

Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

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