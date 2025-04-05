Bursaspor Yörsan 91-121 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye her iki takım da tempolu başladı. İlk periyot 27-24 Beşiktaş Fibabanka'nın üstünlüğüyle geçilirken ikinci çeyrekte vites artıran siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 61-40'lık avantajla gitti.

Üçüncü çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Beşiktaş, bu bölümü 94-67 önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan konuk ekip, parkeden 30 sayılık farklı galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka'da Kendrick Ray Needham 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Berk Uğurlu 21, Jordan Allman ve T.J. Sleva 20'şer sayıyla galibiyete büyük katkı verdi. Takımın etkili oyun kurucularından Mathews ise 13 sayı kaydettikten sonra 30. dakikada beş faulle oyun dışında kaldı.

Bursaspor Yörsan'da ise Jerian Grantham 15 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Julius 14, Sharma 13 ve Sarper David Mutaf 10 sayıyla mücadele etti. Ancak savunmada rakibine direnç gösteremeyen yeşil-beyazlılar, farklı mağlubiyetten kaçamadı.