  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Milan 2-2 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan 2-2 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 00:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan 2-2 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla iki takım da puan kaybı yaşarken Avrupa kupaları yolunda kritik iki puan bıraktılar.

Maç adeta golle başladı. 7. dakikada Milanlı Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle konuk ekip Fiorentina 1-0 öne geçti. Bu golün ardından 10. dakikada Moise Kean sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıyarak Fiorentina'ya büyük bir avantaj sağladı.

Ancak Milan bu şoku çabuk atlattı. 23. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle farkı bire indiren ev sahibi ekip, 64. dakikada Luka Jovic'in golüyle skoru eşitledi: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklense de başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fiorentina puanını 52'ye, Milan ise 48'e yükseltti.

Serie A'nın 32. haftasında Milan, Udinese deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise evinde Parma'yı ağırlayacak.

Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı?
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı!
DİĞER
Sustalı Ceylan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
Antalya evinde kazandı!
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona ile R. Betis yenişemedi! Barcelona ile R. Betis yenişemedi! 23:54
Beşiktaş'tan Bursa'da farklı galibiyet! Beşiktaş'tan Bursa'da farklı galibiyet! 22:47
Belözoğlu: Önemli bir galibiyet aldık Belözoğlu: Önemli bir galibiyet aldık 22:34
Thomas Reis: "Çok mutsuzum" Thomas Reis: "Çok mutsuzum" 22:26
İsmail Kartal'ın ekibi berabere kaldı! İsmail Kartal'ın ekibi berabere kaldı! 21:56
Çorum'da gol düellosu! Çorum'da gol düellosu! 21:38
Daha Eski
Inter Parma ile berabere kaldı! Inter Parma ile berabere kaldı! 21:35
Wesley'den Karagümrük'e hayat öpücüğü Wesley'den Karagümrük'e hayat öpücüğü 21:16
Antalya evinde kazandı! Antalya evinde kazandı! 21:02
Bayer Leverkusen uzatmalarda kazandı Bayer Leverkusen uzatmalarda kazandı 20:14
"Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü" "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü" 20:10
PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! 19:57