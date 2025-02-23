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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Hellas Verona ile Fiorentina 26. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 12:20
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Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Fiorentina maçı 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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