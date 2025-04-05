FENERBAHÇE HABERİ - Hulusi Belgü: Dünyanın en büyük spor kulübüyüz

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Belgü, "Biz hep dünyanın en büyük spor kulübü olduğumuzu iddia ediyoruz. Fenerbahçe, farklı branşlarda gerçekten ciddi başarılara imza atıyor. Bütün amacımız ve isteğimiz bunu Türkiye dışına taşımak. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu da başaracağız diye umut ediyorum." dedi.