Parma 2-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, deplasmanda Parma ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Inter'in golleri 15. dakikada Matteo Darmian ve 45. dakikada Marcus Thuram'dan gelirken Parma'nın golleri ise 60. dakikada Adrian Bernabe ve 69. dakikada Jacob Ondrejka'dan geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 65 dakika sahada kalarak takımı adına mücadele etti. Bu beraberlikle Inter puanını 68'e yükseltti. Parma ise 27 puanla haftayı tamamladı.

Inter, bir sonraki hafta evinde Cagliari'yi ağırlayacak. Parma ise Fiorentina deplasmanına konuk olacak.