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Haberler İtalya Serie A Como-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Napoli 26. haftada karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetiminde bu sezon şampiyonluğa oynayan Napoli, Inter'in 1 puan gerisinde 56 puanla 2. sırada yer alıyor. Maçı kazanması durumunda tekrar liderlik koltuğunu alacak olan deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 12:10
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Como-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Napoli karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetiminde bu sezon şampiyonluğa oynayan Napoli, Inter'in 1 puan gerisinde 56 puanla 2. sırada yer alıyor. Maçı kazanması durumunda tekrar liderlik koltuğunu alacak olan deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como-Napoli maçı 23 Şubat Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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