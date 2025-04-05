Ahlatçık Çorum FK 3-3 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çorum'da oynanan Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kaldı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, futbolseverlere bol gollü ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Maçın ilk dakikalarında Esenler Erokspor, Fernandes'in 7. dakikada attığı golle öne geçti. Bu golün ardından 13. dakikada Kayode, Çorum FK savunmasını aşarak takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak Ahlatcı Çorum FK'nın hızlı cevabı gecikmedi. 23. dakikada Ferhat Yazgan, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Esenler Erokspor'un 32. dakikada Fernandes'in ikinci golüyle tekrar farkı ikiye çıkarmasıyla ilk yarı 3-1 tamamlandı. Fakat ikinci yarıya Ahlatcı Çorum FK etkili başladı. 47. dakikada Atakan Akkaynak'ın attığı golle fark 1'e indi. Bu gol, Çorum FK için geri dönüşün sinyallerini verdi.

Maçın sonlarına doğru, 88. dakikada Ferhat Yazgan, Çorum FK adına harika bir golle skoru 3-3'e getirdi. Her iki takım da galibiyet için çaba sarf etse de, maçın sonunda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.