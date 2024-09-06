Haberler A Milli Futbol Takımı

Türkiye - İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecek!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup maçında oynayacağı İzlanda maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecek!

A Milli Futbol Takımı'nın 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup maçında Arnavut hakem Enea Jorgji düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda 9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Öte yandan A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
G.Saray'da o isme yeni talip!
DİĞER
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü!
Son dakika: Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü! Hepsi tahliye oldu! İlk paylaşım geldi
Osimhen'in maaşı hakkında flaş iddia!
F.Bahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı! 12:12
Yunanistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? Yunanistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? 12:06
Ukrayna - Arnavutluk maçı hangi kanalda? Ukrayna - Arnavutluk maçı hangi kanalda? 12:03
Hollanda - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Hollanda - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 12:00
Almanya - Macaristan maçı hangi kanalda? Almanya - Macaristan maçı hangi kanalda? 11:56
Moldova - Malta maçı hangi kanalda? Moldova - Malta maçı hangi kanalda? 11:54
Daha Eski
Ermenistan - Letonya maçı hangi kanalda? Ermenistan - Letonya maçı hangi kanalda? 11:51
İrlanda - İngiltere maçı hangi kanalda? İrlanda - İngiltere maçı hangi kanalda? 11:49
Gürcistan - Çekya maçı hangi kanalda? Gürcistan - Çekya maçı hangi kanalda? 11:45
Erzurumspor FK Azubuike'yi transfer etti! Erzurumspor FK Azubuike'yi transfer etti! 11:32
Eyüpspor'a Portekizli stoper! Eyüpspor'a Portekizli stoper! 11:02
Ronaldo'dan bir rekor daha! Ronaldo'dan bir rekor daha! 10:54