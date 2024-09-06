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Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonrası açıklama! "Hedefimiz liderlik"

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda oynadığı maçtan beraberlikle döndü. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:22 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:39
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Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonrası açıklama! "Hedefimiz liderlik"

"HEDEFİMİZ LİDERLİK"

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. 1 puan aldık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli. Çok şükür daha iyiyim. 4 gündür dinleniyorum. İyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz, bizi desteklesinler. Hedefimiz liderlik. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız."

BALLON D'OR ADAYLIĞI HAKKINDA

Ballon d'Or adaylığını hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için." ifadelerini kullandı.

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