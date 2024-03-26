Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i
Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek moral depolamak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:12 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:46
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242 GALİBİYET
A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.
6. MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Avusturya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Lienhart, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch
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