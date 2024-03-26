Haberler A Milli Futbol Takımı Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek moral depolamak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:12 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:46
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Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

KALE OKAN'IN OLACAK

A Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel mücadelede deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi. Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek 2024 yılındaki ilk galibiyetini almayı da hedefliyor. İtalyan çalıştırıcı, bugünkü mücadelenin kadrosunda Macaristan maçına göre büyük değişikliğe gidecek. 49 yaşındaki teknik adamın kalede Okan Kocuk'a forma vermesi bekleniyor.

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ayyıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Millilerin 22 golüne Avusturya 18 golle karşılık verdi. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

242 GALİBİYET

A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

6. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Avusturya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Lienhart, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

TÜRKİYE

OKAN

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

MERT

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

MERİH

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

CENK

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

SALİH

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

HAKAN

Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

İRFAN CAN

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