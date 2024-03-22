Haberler A Milli Futbol Takımı Mert Günok: Kolay rakipler olmayacak!

Mert Günok: Kolay rakipler olmayacak!

A Milli Takım, hazırlık maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası Mert Günok dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 01:03
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Mert Günok: Kolay rakipler olmayacak!

A Milli Takım, hazırlık maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadeleyi Mert Günok değerlendirdi.

İŞTE MERT GÜNOK'UN SÖZLERİ:

Eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kolay rakipler olmayacak. Kolay maçlar olmayacak. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Takımda arkadaşlık adına güzel bir hava var. Herkes heyecanla Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.

Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız.

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