1923'ten günümüze

Milli takımların TFF ve Nike iş birliğinin 21. yılında tasarlanan yeni sezon formaları tanıtıldı. 1923'te ilk milli maçtaki formadan esinlenilen iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgelediği belirtilerek, "Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor" ifadelerine yer verildi. Formalar, 21 Mart itibariyle TFF'nin E-Shop sayfasında satışa çıkacak.