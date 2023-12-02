A Milli Takım'ın EURO 2024 grubu ve rakipleri belli oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.

Organizasyona 2. torbadan katılan Türkiye, F Grubu'nda yer aldı.

Milli Takım'ımızın F Grubu'ndaki rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı oldu.

Play off C Yolu'nda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg şampiyonaya katılmak için mücadele edecek.

İşte EURO 2024 grupları:

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A Yolu Kazananı

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B Yolu Kazananı

F GRUBU: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C Yolu Kazananı

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.