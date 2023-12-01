Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye'nin grubu belli olacak

EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye'nin grubu belli olacak

Son dakika spor haberleri... Almanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup kuraları 2 Aralık'ta çekilecek. A Milli Futbol Takımı'mız, kuraya 2. torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:09
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EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye'nin grubu belli olacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da 2 Aralık'ta düzenlenecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

2 Aralık TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

TORBALAR ŞÖYLE:

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

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