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Galler cephesi penaltı kararından dolayı hakeme tepkili

Galler cephesi, A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı penaltının çok yumuşak bir pozisyon olduğunu belirtirken, Galler'in penaltı beklediği pozisyonlarda ise hakemin kayıtsız kaldığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:35
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Galler cephesi penaltı kararından dolayı hakeme tepkili

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından milliler, grubunu lider tamamlarken, Galler ise 3'üncü sırada kalarak play-off oynama şansı elde etti. Karşılaşmanın ardından Galler cephesi, mücadelenin hakemi Matej Jug'un yönetiminden rahatsızlıklarını dile getirdi.

Galler Teknik Direktörü Rob Page, karşılaşmanın ardından SC4'e yaptığı açıklamada, "Söylediklerime dikkat etmem gerekiyor. Bizim iki pozisyonumuza penaltı verilebilirdi. Özellikle Brennan Johnson'a yapılan müdahale, gördüğüm en bariz penaltılardan biriydi. Türkiye'nin kazandığı penaltı ise, şu ana kadar gördüğüm en yumuşak penaltı kararıydı" diye konuştu. Page, "Başka bir hakem olsaydı bugün galip gelebilir miydiniz" şeklinde gelen soruya da, "Öyle olacağına inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Takım kaptanı Ben Davies ise, "Aldıkları penaltıda pek fazla bir şey yoktu. Ama şu anda kamera karşısında pek bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı Sky Sports'a değerlendiren eski Galler oyuncusu Rob Earnshaw ise penaltı kararıyla ilgili, "Penaltının hakem hatası olduğunu düşünüyorum ancak Galler'in ikinci gole ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu. Bir diğer eski Galler oyuncusu Nathan Blake de hakemin verdiği kararla ilgili, "Hakemin oldukça bilgisiz olduğunu söylemeliyim" açıklamasında bulundu.

BBC SPORT: ÜÇ PENALTI İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ada basının en önde gelen medya kuruluşlarından birisi olan BBC Sport ise karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirme yazısında hakem Matej Jug'un kararlarına önemli bir yer ayırdı. Yapılan haberde Galler'in olası 3 penaltısından hiçbirinin verilmediğine değinildi. Abdülkerim Bardakcı ve Harry Wilson'ın arasında pozisyonun yanı sıra Samet Akaydin ile Brennan Johnson arasındaki pozisyonlarda penaltı verilebileceğinin altı çizildi. Ayrıca A Milli Futbol Takımı lehine verilen penaltının çok sert bir karar olduğu ifade edildi.

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