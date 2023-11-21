Haberler A Milli Futbol Takımı Galler 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

Galler 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar bu kritik mücadeleden 1-1'lik skorla berabere ayrılarak turnuvaya lider olarak katılmayı başardı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 00:50
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Galler 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaştı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından grubunu lider olarak tamamlamayı başardı.

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Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Galler'den Williams açtı.

Bu golle ilk yarı 1-0'lık skorla Galler'in üstünlüğü ile sona erdi.

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Mücadelenin 2. yarısında 70. dakikada Yusuf Yazıcı penaltıdan ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

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A Milli Takım bu maçın ardından 17 puanla EURO 2024'e lider olarak gitmeyi başardı.

BİR İLKİ BAŞARDILAR!

Vincenzo Montella önderliğindeki Ay-yıldızlılar ilk defa Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya gitmeyi başardı.

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