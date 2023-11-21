Galler 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET)

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaştı.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.
Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından grubunu lider olarak tamamlamayı başardı.
Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Galler'den Williams açtı.
Bu golle ilk yarı 1-0'lık skorla Galler'in üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin 2. yarısında 70. dakikada Yusuf Yazıcı penaltıdan ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
A Milli Takım bu maçın ardından 17 puanla EURO 2024'e lider olarak gitmeyi başardı.
BİR İLKİ BAŞARDILAR!
Vincenzo Montella önderliğindeki Ay-yıldızlılar ilk defa Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya gitmeyi başardı.