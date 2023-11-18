Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü. (ESPN)
Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü. (ESPN)
Evinde ilk kez Almanya başında maça çıkan Julian Nagelsman'a hazırlık maçında Türkler, 70.000 taraftar önünde hayal kırıklığı yaşattı. (BBC)
Euro 2024'ün ev sahibi Almanya, hazırlık maçında Türkiye'ye evinde 3-2 kaybetti. Julian Nagelsmann'ın kendi taraftarı önünde ilk kez takımın başına geçtiği maç hayal kırıklığıyla sonuçlandı. (AOL)
Yusuf Sarı'nın bitime yakın gelen penaltı golü sonrası Almanya'nın Türkiye'ye 3-2 kaybetmesi, Euro 2024'e ev sahipliği yapmadan önce 7 ay süre boyunca Julian Nagelsmann'a düşünecek çok şey verdi. (France 24)
Berlin'de moral bozan gece. İlkay Gündoğan Türkler tarafından acımasızca yuhalandı! Maçın atmosferi deplasman gibiydi. (Bild)