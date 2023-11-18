Haberler A Milli Futbol Takımı Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası dış basında millilere övgüler yapılırken stattaki atmosferle ilgili Alman basınından dikkat çeken yorumlar geldi. İşte Türkiye'nin Almanya'yı 3-2 yendiği hazırlık maçı sonrası yabancı basında atılan manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 02:20
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Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü. (ESPN)

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Dev destekle ateşlenen Türkiye, Almanya'yı Berlin'de 3-2 malup etti. (Washington Post)

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Evinde ilk kez Almanya başında maça çıkan Julian Nagelsman'a hazırlık maçında Türkler, 70.000 taraftar önünde hayal kırıklığı yaşattı. (BBC)

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Euro 2024'ün ev sahibi Almanya, hazırlık maçında Türkiye'ye evinde 3-2 kaybetti. Julian Nagelsmann'ın kendi taraftarı önünde ilk kez takımın başına geçtiği maç hayal kırıklığıyla sonuçlandı. (AOL)

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Yusuf Sarı'nın bitime yakın gelen penaltı golü sonrası Almanya'nın Türkiye'ye 3-2 kaybetmesi, Euro 2024'e ev sahipliği yapmadan önce 7 ay süre boyunca Julian Nagelsmann'a düşünecek çok şey verdi. (France 24)

Millilerin zaferine Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer!

Berlin'de moral bozan gece. İlkay Gündoğan Türkler tarafından acımasızca yuhalandı! Maçın atmosferi deplasman gibiydi. (Bild)

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