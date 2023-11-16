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Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım'da karşılaşacağı özel maçta düdük çalacak hakem belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:37
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Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı özel maçta, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak.

Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, mücadelenin VAR hakemleri olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak

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