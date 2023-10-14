Haberler A Milli Futbol Takımı İlklerin gecesi

İlklerin gecesi

Ay yıldızlı ekip 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
İlklerin gecesi

Ay yıldızlı ekip 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı. Hırvatistan'ı mağlup eden Türkiye, Avrupa elemelerinde rakibine sahasındaki ilk yenilgiyi yaşattı. Hırvatistan karşısında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da oynadığı 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı Opus Arena'da oynanan ilk milli maçı Türkiye kazandı. Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha önce Zagreb'de oynanan 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Aday kadroya ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, A Milli Takım kariyerine başladı.

DİĞER
Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor
G.Saray'da Zaniolo korkusu!
G.Saray'da flaş ayrılıklar! 3 isim birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var"
Ve UEFA açıkladı! EURO 2032 statları...
14 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" 07:28
G.Saray galip G.Saray galip 01:22
Nieri kaza yaptı Nieri kaza yaptı 01:20
Ümitler yeşerdi Ümitler yeşerdi 01:20
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Daha Eski
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup 00:12
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 00:11
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 00:11
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 00:11
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 00:11