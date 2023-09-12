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JAPONYA TÜRKİYE CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Japonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız ile Japonya, Belçika'da oynanacak müsabakada kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakçı maçta süre alamayacak. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği maç Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena'da oynanacak. Japonya Türkiye maçını şifresiz izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman, Türkiye Japonya maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanıyor? İşte cevabı... | TRT 1 Japonya Türkiye maçı izle. Japonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 14:11
JAPONYA TÜRKİYE CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Japonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ - A Milli Futbol Takımımız, Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena'da Japonya ile karşı karşıya geliyor. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği Japonya Türkiye maçını şifresiz izlemek isteyenler maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'lerini merak ediyor.

Peki Türkiye maçı ne zaman, Türkiye Japonya maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanıyor. İşte cevabı...

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Japonya - Türkiye hazırlık maçı 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

Uğurcan, Çağlar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yusuf Sarı, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım

JAPONYA'NIN İLK 11'İ

Henüz açıklanmadı

MİLLİLERDEN 100 YILDA 618 MÜSABAKA

Hazırlık maçında yarın Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

YUNANİSTAN'A KARŞI HÜKMEN GALİBİYET

Milliler, 617 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

KUNTZ İLE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.

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