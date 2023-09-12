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İşte Japonya'nın attığı goller | İZLEYİN

A Milli Takım'ımız ile Japonya hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda oynanıyor. İşte Japonya'nın attığı goller...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 16:15
İşte Japonya'nın attığı goller | İZLEYİN

A Milli Takım'ımız ile Japonya hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda oynanıyor.

İşte Japonya'nın attığı goller...

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