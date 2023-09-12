İşte Japonya'nın attığı goller | İZLEYİN

A Milli Takım'ımız ile Japonya hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda oynanıyor.
İşte Japonya'nın attığı goller...
Japonya, Atsuki Ito'nun attığı golle Milli Takımımız karşısında öne geçti... pic.twitter.com/cIjigj4Nqi— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023
Japonya, Keito Nakamura'nın golüyle farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/KQ0T3ecMOF— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023
Japonya 3-0 Türkiye (Keito Nakamura) pic.twitter.com/OsyMHuJcK5— TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023