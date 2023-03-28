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Çılgın Türkler destan peşinde! İşte Hırvatistan maçı 11'imiz

Ermenistan’ı dize getiren milliler, Hırvatistan karşısında. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası yolunda Bursa’da Hırvatlar’ı konuk ediyor. 21.45’teki mücadelede tek hedef kazanarak 2’de 2 yapmak... İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Çılgın Türkler destan peşinde! İşte Hırvatistan maçı 11'imiz

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'na Ermenistan zaferiyle başlayan Türkiye, bugün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bursa BŞB Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek. Türkiye'nin 3 puanla lider olduğu D Grubu'nda, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip durumda.

KADRODA DEĞİŞİKLİK OLACAK

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'nı 3'üncü sırada tamamlayan rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Modric, Kovacic ve Perisic gibi yıldızlara sahip olan Hırvatlar ise Galler beraberliğini unutturmak için mücadele edecek. Stefan Kuntz, Ermenistan maçındaki kadroda küçük değişikliklere gidecek. Rakibin orta sahadaki etkili ayaklarına karşı o bölgede güçlü olmak isteyen Alman teknik adam, Orkun ve Hakan'ın yanında Salih'e forma verecek. Ermenistan'a karşı zaferi getiren golü atan Kerem de ilk 11'da şans bulacak.

SON MAÇ BİZİM!

Türkiye ile Hırvatistan son resmi maçını 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynandı. 5 Eylül 2017'deki mücadelede milliler, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 kazandı.

11. KEZ RAKİP OLACAK

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 7'si resmi, 3'ü özel 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu.

İLERİ UÇTA FAVORİ ENES

Kuntz, Hırvatistan karşısında ileri uçta görev vereceği isim konusunda kararsız kalmıştı. Cenk Tosun ve Enes Ünal arasında kalan Alman hocanın Enes'e şans vermesi bekleniyor. İlk maçta 46'da oyundan çıkan Cenk'in ise yedek soyunması bekleniyor. Enes, Ermenistan karşısında Kerem'e attığı nefis pasla galibiyetin baş mimarlarından olmuştu.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Ay-yıldızlılar ile Hırvatistan arasındaki en unutulmaz mücadele, 2008'de oynandı. Avrupa Şampiyonası'nda 119. dakikada geri düşen milliler, 120+1'de Semih'in attığı golle maçı penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışları sonrasında ise kazanan ay-yıldızlılar, yarı finale yükselerek tarih yazdı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric.

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