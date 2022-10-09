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TÜRKİYE ANGOLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Angola Ampute final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute final maçı canlı izle

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımımız, yarı finalde rakibi Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasını Angola ile yürütecek olan ay yıldızlıların heyecanlı mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında Türkiye - Angola Ampute final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 12:40
TÜRKİYE ANGOLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Angola Ampute final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute final maçı canlı izle

TÜRKİYE ANGOLA AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bu yıl 17.'si düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nın yarı finalinde eşleştiği Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımız, finalde ise Angola ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlıların maçını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Türkiye - Angola Ampute final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - ANGOLA AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 9 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Angola ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu'nda yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor'dan naklen canlı yayınlanacak.

Ampute Milli Takımımız, 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında dünya üçüncüsü olmuş, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmıştı. Final maçında penaltı atışlarının sonucunda 5-4 mağlup olan ay yıldızlıların Pazar günü yapacağı final karşılaşması, bu maçın rövanşı niteliğinde de olacak.

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Özbekistan ile yaptığı yarı final karşılaşmasının ilk dakikasında Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçen milliler, 90 dakikayı bu skorla tamamladı. Rakibimiz Angola yarı finalde eşleştiği Haiti'yi 4-2 yenerek final maçına çıkmaya hak kazandı.

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