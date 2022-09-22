Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız gruptaki 5. maçında sahasında ağırladığı Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. Bitime bir hafta zirvedeki yerini koruyan Bizim Çocuklar bu sonuçla B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Türkiye için böylece Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e gitme yolu da açılmış oldu. Peki A Milli Takım, Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na nasıl gider? İşte cevabı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 00:34
Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la karşı karşıya geldi.

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Milli Takım bu sonucun ardından 13 puana ulaştı ve bitime 1 maç kala B Grubu'na yükselmeyi garantiledi.

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Örneğin A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde turnuvaya katılım sağlayamazsa, C Ligi'nde en çok puan toplayan diğer üç takımla yarışacak.

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Play-off'ta yarı final maçları çift ayaklı, final maçı ise tek ayaklı oynanacak.

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

Finali kazanan takım Avrupa Şampiyonası'na gidecek.

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