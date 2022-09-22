Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider? İşte o ihtimaller

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.
B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Milli Takım bu sonucun ardından 13 puana ulaştı ve bitime 1 maç kala B Grubu'na yükselmeyi garantiledi.
Bir sezon sonra B Grubu'na geri dönen A Milli Takım için Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılmanın yolu da açılmış oldu.
Peki, Türkiye, Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na nasıl gider? İşte cevabı...
TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E NASIL GİDER?
Avrupa Şampiyonası'nın formatına göre turnuvaya katılacak 3 takım, Uluslar Ligi kontenjanıyla EURO 2024'e dahil oluyor.
Türkiye, Uluslar Ligi'nde topladığı puanlarla bu kontenjandan şampiyonaya katılma hakkına sahip.
Uluslar Ligi'nde A, B ve C Ligi'nde en çok puan toplayan ve Avrupa Şampiyonası bileti alamayan takımlar play-off oynayacak.
Play-off sonunda her ligin kazananı EURO 2024'e gidecek.
Örneğin A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde turnuvaya katılım sağlayamazsa, C Ligi'nde en çok puan toplayan diğer üç takımla yarışacak.
Play-off'ta yarı final maçları çift ayaklı, final maçı ise tek ayaklı oynanacak.
Finali kazanan takım Avrupa Şampiyonası'na gidecek.
PLAY OFF DURUMUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ KİM?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlamadığı için play-off turunda mücadele edecek ülkeler henüz belli değil.
Ancak şu ana kadar C Ligi'nde en fazla puan toplayan 4 takım şu şekilde:
Türkiye
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan