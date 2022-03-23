Portekiz - Türkiye maçı öncesi Abel Xavier konuştu! "Turu geçecek taraf..."

Xavier, Türkiye'nin deplasmanda Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali öncesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Türk halkını ve Galatasaray taraftarlarını çok sevdiğini, asla unutamadığını ifade eden Xavier, yarın akşamki maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
"İki duyguyu yaşayacağım bir maç olacak. Bu Dünya Kupası bizim yaşça büyük oyuncuların son Dünya Kupası olacağı için önemli. Teknik direktör Santos da bu nedenle Dünya Kupası'na katılmanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ayrıca federasyon başkanının da görevdeki son senesi, o da Türkiye'yi eleyip bir sonraki tura geçmeyi çok önemli buluyor. Herkes maçın öneminin farkında. Portekiz'in önemli eksikleri var. İki taraf için de çok zor bir karşılaşma. Ortada bir maç olarak görüyorum. Türkiye tarafından ise Türkiye'de oynamış bir oyuncu olarak Türk oyuncuların karakter yapısını biliyorum. Çok karakterli ve savaşçı oyuncular. Türk Milli Takımı çok kuvvetli bir mili takım, bazı sıkıntılı zamanlardan geçti ama sonra çok kuvvetli bir şekilde sıkıntılı günlerden çıktı. Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın çok ortada bir maç olacağını düşünüyorum."