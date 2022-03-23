Portekiz - Türkiye maçı öncesi Abel Xavier konuştu! "Turu geçecek taraf..."

"Portekiz'in kaybettiği toplarda Türkiye çok etkili olabilir"

"Portekiz çok daha fazla topa sahip olup, çok daha fazla atak yapacaktır" öngörüsünde bulunan eski Portekizli milli futbolcu," Teknik direktör olarak Türk Milli Takımı'nın çok maçını izledim. Türkiye özellikle son maçlarda çok iyi savunma yapan bir takım. Bugünün futbolunda da topa çok fazla sahip olup, atak yapmak tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Türkiye savunma yaparken geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğu için Portekiz ne kadar topa sahip olup atak yapsa da Portekiz'in kaybettiği toplarda Türkiye çok etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dörtlü savunma ve önündeki iki orta sahasıyla güçlü bir duruş sergilediğini aktaran Abel Xavier şöyle konuştu:

"Hakan Çalhanoğlu ve Berat Özdemir Türkiye'de beğendiğim oyuncular. Ama Berat şu an kadroda yok. Orta sahayı tutan ve ileriye destek verme anlamında ikisi de çok önemli işler başardı. Dörtlü savunma ve önündeki iki orta saha Türkiye adına bu maçın en önemli kısmı olacaktır. Kanat oyuncusu Abulkadir Ömür'ün yaptığı zekice hareketlenmeler önemli. Burak Yılmaz'ın iki stoper arasında durması önemli. Çünkü Pepe ve Ruben Dias oynamadığı için Burak Yılmaz'ın oradaki tecrübesi ve orta sahanın ona yaklaşması maçın belirleyici unsurlarından olacaktır. Özellikle son zamanlarda Türk Mili Takımı taktiksel anlamda çok ileriye gitti. Daha önce de izliyordum, bazı oyuncular ileriye giderlerdi ama geriye dönüşleri hızlı olmazlardı. Özellikle son maçlarda Türkiye'nin taktiksel disiplini olduğunu ve bu taktiksel disiplin için de oynadığın görüyorum."