Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Dünya Kupası'na giden ve play-off oynayacak ülkeler!

İşte Dünya Kupası'na giden ve play-off oynayacak ülkeler!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı mağlup ederken, Norveç'in de Hollanda'ya mağlup olmasıyla grubunu ikinci tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Millilerimizin play off turundaki rakibi 19 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak. Türkiye, kurada seri başı olarak yer alamayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:41 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:57
İşte Dünya Kupası'na giden ve play-off oynayacak ülkeler!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı mağlup ederken, Norveç'in de Hollanda'ya mağlup olmasıyla grubunu ikinci tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Millilerimizin play off turundaki rakibi 19 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye, kurada seri başı olarak yer alamayacak.

DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER

Sırbistan
İspanya
İsviçre
Fransa
Belçika
Danimarka
Hollanda
Hırvatistan
İngiltere
Almanya

PLAY OFF OYNAYACAKLAR

TÜRKİYE
Portekiz
İsveç
İtalya
Finlandiya
Galler
İskoçya
Rusya
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Avusturya
Çekya

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