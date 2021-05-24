Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın rakibi Galler'in EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

'ın rakibi Galler'in EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek 'nın aday kadrosu belirlendi. 28 kişilik kadroda Real Madridli ile Juventus'tan , öne çıkan oyuncular oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:42
A Milli Takım'ın rakibi Galler'in EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek 'nın aday kadrosu belirlendi.

Galler Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonada mücadele edecek 28 kişilik aday kadronun belli olduğu ifade edildi.

Galler'in teknik direktörü tarafından açıklanan kadrosunda, geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli ile Juventus'tan , öne çıkan oyuncular oldu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek turnuvada, Galler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü ile karşılaşacak.

Portekiz'in Algarve bölgesinde antrenmanlarını sürdürecek Galler'in aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: (), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies ()

Defans: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies, Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (), Tom Lockyer ()

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers), Mark Harris (Cardiff City)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04)



SON DAKİKA