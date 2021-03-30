Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye-Letonya maçında gol öncesi ofsayt tartışması! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: - maçında gol öncesi ofsayt tartışması! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi... 3. maçında 'yı konuk eden 'ımızın 79. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası ofsayt itirazları yükseldi. İşte o pozisyon...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:30
Son dakika spor haberi: Türkiye-Letonya maçında gol öncesi ofsayt tartışması! İşte o pozisyon...

'na fırtına gibi başlayan millilerimiz ilk 2 maçında rakiplerini mağlup ederek gruba 6 puanla müthiş bir başlangıç yapmıştı.

Ay-Yıldızlılar gruptaki 3. mücadelesinde sahasında 'yı konuk ederken, karşılaşma tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Letonya adına 79. dakikada beraberlik golünü kaydeden 'in vuruşu öncesi yardımcı hakem ofssayt bayrağını kaldırmazken, millilerimiz hakeme itirazda bulunsa da gol geçerli sayıldı ve skor 3-3'e geldi.

İşte o pozisyon... (Görüntüler TRT1'den alınmıştır)

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