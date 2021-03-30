Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Letonya maçı yorumu! "Rakip istediği oyunu oynadı"

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası A Milli Takım Teknik Direktötü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Daha zor maçlardan 6 puan aldıktan sonra, kendi sahamızda bu beraberliği beklemiyorduk.

Rakip istediği oyunu oynadı. Biz istediğimiz oyunu oynamakta zorlandık.

Oyuncularımız zaman zaman iyi işler yaptılar ama tam yaptıklarını söyleyemeyiz. Rakip, istediği şekle maçı soktu. Rakibinin oyununa ortak olduk, oyunu biz kontrol edebilirdik.

Daha önce yaptığımız doğru işler burada yoktu. Savunma olarak da istediğimizi yapamadık. İstememize rağmen yapamadık.

Kazanacağımız maçı koruyamadık. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu.

Bu rakip için olağanüstü bir başarı ama Norveç ve Hollanda'ya yaradı bizim böyle bir puan kaybı yaşamamız.

Bu tür takımlara karşı puan kaybı yapmamamız gerekiyor.