Haberler A Milli Futbol Takımı Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da!

ilk kez 'da!

Son dakika spor haberi... 'nin başarılı futbolcusu , 'ın ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:04
Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da!

Teknik Direktörü , . maçında oynanacak karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. , 'den 'ü de kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Son 3 sezondur Göztepe formasını giyen 27 yaşındak Alpaslan Öztürk, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkan deneyimli defans oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezon ise takımına 7 gol katkısı vermişti. Daha önce , U20 ve formalarını giyen Alpaslan Öztürk, kariyerinde ilk defa A Milli Takım'da yer alacak.

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