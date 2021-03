Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Letonya maçı öncesinde açıkladı! 3 yeni oyuncu milli takımda

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlıların Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Güneş, Letonya'nın iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirtip, kazanmak için daha iyi hücum yapmak zorunda olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam ayrıca, 8 futbolcunun hastalık sebebiyle milli takım kampından ayrıldığını belirtip, yerlerine 3 yeni ismi kadroya dahil ettiğini ifade etti.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk 2 maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile oynayacağız. Kazanmak zorundayız. Hücum yapmak savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli bir takım olacak. Kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Her şeye hazır olmak durumundayız. Bunun için hazırlandık. Moralimiz ve puanımız iyi. Bu maçla alacağımız sonuçla daha büyük avantaj yakalayabiliriz. Hedefimiz ve hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum. Bu bizi daha çok sorumluluk altına itiyor. Her gün yeni bir başlangıç, her maç da yeni bir maçtır. Yarın da gereğini yapmak istiyoruz.

ALPASLAN ÖZTÜRK, ENİS DESTAN VE BÜNYAMİN BALCI MİLLİ TAKIM'DA

Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar. İlk kamp günü aramızda olup da bugün olmayacak 8 tane oyuncumuz var. 3 tane yeni oyuncu alıyorum. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Altınordu'dan Enis Destan'ı Milli Takım'a aldık. Bu yolda çıkan zorlukları birlikte aşacağız. Herkes oynamak istiyor. Bu güzel bir şey. Yarın çıkarabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız.

2002 kadrosu çok güzel işler yaptı. 2008'de de başarılı olduk. Türkiye hoca da üretir, futbolcu da üretir. Yeterli zaman verilirse, kavga etmeden tartışılırsa her şey olur. 2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Başarıları hem kendilerini, hem ülke futbolunu hem de gelecek nesilleri ilgilendiriyor. Gelecek nesillere idol olacaklar.

Bu takımı tek başıma iyi hale getirmedim. Ben medyayla çok iç içe oldum. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız kadro dışı kaldılar ama anlayış gösterdiler. Bir takım ortaya çıkıyorsa Türkiye'deki kulüplerde, kulüp içi kulüp dışı herkesin emeği oluyor. Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım.

KAAN, CENK, DORUKHAN VE EMRE KILINÇ KADRODAN ÇIKARILDI

Şenol Güneş'in sağlık problemleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladığı 4 isim belli oldu. Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç, Letonya maçının kadrosundan çıkarıldı. Millilerde daha önce de Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı.