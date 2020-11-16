A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Rusya karşısındaki futbolumuzu eleştirirken, düzeltecek zamanlarının olduğunu vurguladı. Güneş, "Bu yıl hiç galibiyetimiz yoktu ama tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile iki maç oynadık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, dalgalanmaları görmek lazım. Kazanmak için ortaya çıktı, 1-0'a kadar sahada ve oyunda yoktuk. Top tekniği olan oyuncularımız var diyoruz ya, hiç pas yapamadık. 10 dakikadan sonra oyuna ortak olduk. Golden sonraki tepkileri iyiydi" dedi.

2. TORBA AVANTAJ

Rakibin eksik kalmasının rehavet oluşturduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Kırmızı ve sonra gollerin gelmesi avantaj yakalattı bize. İlk yarı daha iyiydik ama ikinci yarı rehavete kapılmış gibiydik. Bazen düşünceniz sahaya yansımaz ama oyun olarak kötü değildik. Orada Rusya'yı elimizden kaçırdık ama burada 3 puanı aldık. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanma geçirmesini normal kabul ediyorum. Düzeltmek için zamanımız var" yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca, 2. Torbaya girmiş olmamızın da büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'DALYA'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolculuğunda 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.